В Красноярском крае на подготовку к зиме направили 10,6 миллиардов Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярском крае на подготовку к зиме направили 10,6 миллиардов. На эти средства отремонтируют жилье и коммунальную инфраструктуру. Паспорт готовности должны получить более 14 тысяч многоквартирных домов.

Как рассказал глава края в своих соцсетях, предстоит до начала отопительного сезона отремонтировать 178 котельных, 16 тысяч километров электросетей, 2 тысячи силовых трансформаторов, 320 километров тепловых и водопроводных сетей. Также нужно пополнить запасы топлива.

Закупленные 100 новых резервных источников электроснабжения передаются в муниципалитеты.

Кроме того, проводятся тренировки специалистов, как они должны действовать в случае нештатных ситуаций.