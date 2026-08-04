Три женщины получали детские пособия в Игарке, не покидая Кавказа. Фото: прокуратура

Три многодетные жительницы Северной Осетии, возможно, позавидовали мамам, живущим в районе Крайнего Севера – в части размера детских пособий. И решили провернуть мошенническую схему. Они попросили знакомого зарегистрировать их и детей в его квартире в Игарке и дистанционно подали заявления на пособия. Выплаты пришли в два раза выше положенных.

Одна из женщин ранее пользовалась такой схемой, но в Мурманской области. Когда обман там вскрылся, она обратила свой взор в другую сторону – в Игарку. И подругам рассказала.

Но и тут обман вскрылся. Регистрацию аннулировали, начисления отменили. И завели уголовное дело. Помимо наказания им придется вернуть в бюджет незаконно полученные 300 тысяч рублей.