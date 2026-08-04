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НовостиПроисшествия4 августа 2026 3:23

Соломенную вдову из Канска осудили за полученные выплаты 440 тысяч

Жительница Канска «похоронила» живого мужа ради денег
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Жительница Канска «похоронила» живого мужа ради денег

Жительница Канска «похоронила» живого мужа ради денег

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Жительницу Канска осудили за полученные выплаты за якобы погибшего мужа в размере 440 тысяч рублей. Хотя на самом деле муж был жив, он находился на тот момент на СВО – и она это отлично знала.

Как рассказали в прокуратуре, весной 2025 года 40-летняя женщина решила поправить финансовое положение. Нигде не работала, а денег хотела. Нужно было якобы рассчитаться по долгам за квартиру. В интернете нашла список, какие документы нужно собрать, сделала это, принесла в соцзащиту и вскоре получила солидную сумму как член семьи «погибшего» военного.

Первый успех окрылил гражданку – она давай собирать новые документы, но уже на 1,6 миллионов рублей. Однако проверяя их, ответственные сотрудники решили уточнить, действительно ли муж погиб?

В суде женщина признала свою вину. Ей дали 3,5 года условно. Незаконно полученные средства нужно будет вернуть.