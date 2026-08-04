Соломенную вдову из Канска осудили за полученные выплаты 440 тысяч

Жительница Канска «похоронила» живого мужа ради денег Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Жительницу Канска осудили за полученные выплаты за якобы погибшего мужа в размере 440 тысяч рублей. Хотя на самом деле муж был жив, он находился на тот момент на СВО – и она это отлично знала.

Как рассказали в прокуратуре, весной 2025 года 40-летняя женщина решила поправить финансовое положение. Нигде не работала, а денег хотела. Нужно было якобы рассчитаться по долгам за квартиру. В интернете нашла список, какие документы нужно собрать, сделала это, принесла в соцзащиту и вскоре получила солидную сумму как член семьи «погибшего» военного.

Первый успех окрылил гражданку – она давай собирать новые документы, но уже на 1,6 миллионов рублей. Однако проверяя их, ответственные сотрудники решили уточнить, действительно ли муж погиб?

В суде женщина признала свою вину. Ей дали 3,5 года условно. Незаконно полученные средства нужно будет вернуть.