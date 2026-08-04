Житель Красноярска подменил анализы и попал в колонию строгого режима

Любителю пьяной езды не удалось обмануть систему Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Житель Красноярска подменил анализы, чтобы его не наказали за пьяную езду. Но обмануть систему и медиков ему не удалось. Подробности рассказали в объединенной пресс-службе судов края.

Гражданин уже попадался в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля. Заплатил штраф 45 тысяч рублей и был лишен водительских прав на полтора года.

Однако не угомонился и в январе 2026 года вновь попался дорожным полицейским в состоянии глубокого подшофе. «Дуть в трубочку» на месте отказался и был доставлен в краевой наркологический диспансер для медицинского освидетельствования.

И вдруг прибор показал по нулям. Но как? Провели биологический анализ: он не только подтвердил опьянение, но и доказал, что водитель сфальсифицировал анализ мочи.

Наказание: 8 месяцев колонии строгого режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда. А автомобиль Nissan Avenir конфискован в доход государства.