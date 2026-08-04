В Кодинске УК заплатит 459 тысяч рублей за затопленную квартиру Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Кодинске местная управляющая компания заплатит почти 459 тысяч рублей собственнику затопленной квартиры. Такое решение принял суд. Активную роль в защите прав потребителя сыграли специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

ЧП случилось в августе 2025 года. В результате сильного дождя ливневая трубна на крыше не выдержала напора, ее буквально вырвало из креплений. Потоки воды хлынули в квартиру. Собственник жилья направил управляющей компании претензию с требованием возместить ущерб. Перечислил: придется ремонтировать потолки в гостиной, кухне и спальне. А также полностью заменить обои.

Когда УК отказались, пострадавший собственник провел независимую экспертизу, которая посчитала сумму ущерба – 223 тысячи рублей. И направил иск в суд. Суд назначил свою экспертизу – сумма ущерба выросла до 279 тысяч рублей.

В общем, по итогу УК должна выплатить всего 458 тысячи рублей, из них:

- 279 тысяч - стоимость ущерба;

- 149 тысяч – штраф;

- 10 тысяч – моральный вред;

- 20 тысяч – судебные расходы.