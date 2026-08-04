Красноярский край получит 346,5 миллионов на соцподдержку по оплате ЖКУ

Красноярский край получит 346,5 миллионов на соцподдержку Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Красноярский край получит 346,5 миллионов на социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам льготных категорий. А всего Правительство РФ направит в регионы более 7,4 миллиардов рублей. Распоряжение подписал глава Правительства Михаил Мишустин.

За счет средств федерального бюджета компенсируются до 50% расходов на оплату ЖКУ ветеранам, инвалидам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.

Кроме того, свою помощь окажет и краевой бюджет, на нее могут рассчитывать такие льготные категории, как многодетные семьи, труженики тыла, реабилитированные лица, работники бюджетной сферы в сельской местности, члены семей погибших военнослужащих, пожилые граждане старше 70 лет.

Добавим: если семья не имеет льготного статуса, но малообеспеченная, у которой размер оплаты за жилищно-коммунальные услуги превышают 20% семейного бюджета, также могут рассчитывать на субсидию из краевого бюджета.