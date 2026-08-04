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НовостиОбщество4 августа 2026 1:46

Красноярский край получит 346,5 миллионов на соцподдержку по оплате ЖКУ

Помощь из федерального бюджета направят социальным категориям граждан
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Красноярский край получит 346,5 миллионов на соцподдержку

Красноярский край получит 346,5 миллионов на соцподдержку

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Красноярский край получит 346,5 миллионов на социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам льготных категорий. А всего Правительство РФ направит в регионы более 7,4 миллиардов рублей. Распоряжение подписал глава Правительства Михаил Мишустин.

За счет средств федерального бюджета компенсируются до 50% расходов на оплату ЖКУ ветеранам, инвалидам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.

Кроме того, свою помощь окажет и краевой бюджет, на нее могут рассчитывать такие льготные категории, как многодетные семьи, труженики тыла, реабилитированные лица, работники бюджетной сферы в сельской местности, члены семей погибших военнослужащих, пожилые граждане старше 70 лет.

Добавим: если семья не имеет льготного статуса, но малообеспеченная, у которой размер оплаты за жилищно-коммунальные услуги превышают 20% семейного бюджета, также могут рассчитывать на субсидию из краевого бюджета.