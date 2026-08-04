Энергетики поддержали привлечение новых педагогов в Кежемский округ

Энергетики поддержали проект по привлечению новых педагогов в Кежемский округ. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Кежемского муниципального округа Красноярского края и Богучанская ГЭС заключили соглашение о сотрудничестве по привлечению дополнительных кадров в муниципальные учреждения образования. По этому договору гидроэлектростанция выделит целевые средства на выплату единовременного пособия и компенсацию расходов по аренде жилья для учителей и педагогов дополнительного образования, которые приедут на работу в округ из территорий Красноярского края и других регионов России. Такие меры поддержки педагогов повысят конкурентоспособность округа на рынке труда и сделают переезд в Нижнее Приангарье привлекательным для сильных специалистов.

- По условиям соглашения, в течение 12 месяцев с момента его заключения дополнительные меры поддержки позволят привлечь в учебные заведения округа до 20 квалифицированных специалистов, - пояснили в пресс-службе станции. - Финансовую помощь для обустройства на новом месте педагоги могут получить сразу после трудоустройства, а компенсацию затрат на наем жилья – после заключения договора аренды. Соглашение начнет действовать в ближайшее время, чтобы специалисты смогли приступить к работе с началом нового учебного года.

Программой могут воспользоваться учителя-предметники общеобразовательных школ и педагоги системы дополнительного образования. Первыми кандидатами на получение подъемных станут три учителя (химии и биологии, математики и информатики), которые с 1 сентября начнут преподавать в самой большой в Кежемском округе школе №4 им. В.Н. Заборцева, а также два тренера, приглашенные на работу в секции волейбола Спортивной школы. Среди новых жителей округа четыре молодых специалиста и один участник краевой программы «Земский учитель», имеющий большой стаж педагогической работы.

- Качественное и доступное образование - фундамент развития территории и залог того, чтобы семьи с детьми связывали свое будущее с родным краем. Привлечение новых квалифицированных педагогов позволит снизить нагрузку на учителей, повысить уровень подготовки школьников и расширить спектр дисциплин в системе дополнительного образования. Мы искренне благодарны руководству и коллективу станции за многолетнее надежное партнерство, чуткое отношение к проблемам округа и весомый вклад в укрепление его социальной сферы, - подчеркнул глава Кежемского муниципального округа Олег Желябин.