Пять пожаров, один утонувший – что произошло в Красноярском крае. Фото: МЧС

Пять пожаров, один утонувший, пять ДТП – столько раз спасатели регионального управления МЧС выезжали на вызовы за минувшие сутки. Так, накануне вечером в Кировском районе Красноярска загорелась квартира на пятом этаже жилого дома. Пострадали домашние вещи на площади 4 квадратных метра. Причина: короткое замыкание электропроводки.

А в селе Прилужье (Ужурский округ) хозяин дома неосторожно курил в доме и устроил пожар. Выгорело всего два квадратных метра, но этого хватило, чтобы мужчина отравился продуктами горения насмерть.

На оказание помощи при ДТП спасатели выезжали 5 раз, погиб 1 человек, травмированы 3, спасен 1. Одно из них произошло в Ирбейско-Саянском округе в результате съезда с дороги и опрокидывания легкового автомобиля.

И одно ЧП на водоеме – под Минусинском в протоке утонул мужчина. В отличие от него жителю Красноярска повезло – он начал тонуть в районе Ярыгинской набережной, но был спасен очевидцами.