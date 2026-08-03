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НовостиПроисшествия3 августа 2026 12:48

В нацпарке «Красноярские Столбы» спасли туриста после укуса шершня

Его доставили до улицы Свердловская и передали медикам
Вячеслав КУИМОВ
Фото: КГКУ "Спасатель"

Фото: КГКУ "Спасатель"

Накануне, 2 августа, в национальном парке «Красноярские Столбы» 25-летнего туриста укусил шершень. Как рассказали краевые спасатели, после этого у парня началась острая реакция — резко повысилось давление.

Пострадавшему требовалась эвакуация. Красноярские спасатели оперативно доставили молодого человека до улицы Свердловская и передали врачам.

В учреждении добавили, что с начала лета на «Столбах» зафиксировали уже 20 случаев травматизма. Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности на природе.