В нацпарке «Красноярские Столбы» спасли туриста после укуса шершня

Фото: КГКУ "Спасатель"

Накануне, 2 августа, в национальном парке «Красноярские Столбы» 25-летнего туриста укусил шершень. Как рассказали краевые спасатели, после этого у парня началась острая реакция — резко повысилось давление.

Пострадавшему требовалась эвакуация. Красноярские спасатели оперативно доставили молодого человека до улицы Свердловская и передали врачам.

В учреждении добавили, что с начала лета на «Столбах» зафиксировали уже 20 случаев травматизма. Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности на природе.