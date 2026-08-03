В Минусинском округе из протоки Енисея спасатели извлекли тело мужчины

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

3 августа в Минусинском округе около СНТ «Колос» из протоки реки Енисей подняли тело мужчины. Как сообщили в МЧС Красноярского края, региональные спасатели передали погибшего полицейским.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства трагедии.

Спасатели призывают жителей края быть осторожными у воды: не заходить в воду в нетрезвом состоянии, не заплывать далеко и не оставлять детей без присмотра. Большинство трагедий можно было бы избежать, соблюдая эти простые правила безопасности.

Телефон экстренных служб — 112.