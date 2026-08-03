Фото: стоп-кадр видео прокуратуры Красноярского края

Пока военный из Красноярского края находился на передовой в зоне специальной военной операции, его знакомая решила нажиться на его имени. Женщина предложила своей дочери-старшекласснице оформить на его имя кредит. Аферистки воспользовались оставленными мужчиной паспортом и мобильников в то время, как он был в гостях у этой семьи.

Использовав приложение банка, аферистки оформили займ на 960 тысяч рублей и сняли все деньги в банкомате. На похищенное они купили автомобиль, продукты и одежду.

Схема вскрылась благодаря вмешательству прокуратуры. Следователи завели уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Прокурор занял принципиальную позицию: потерпевшим по делу признали не самого бойца, а банк. Ведь военнослужащий не подписывал никаких бумаг и лично не подавал заявку. Это значит, что отвечать за выдачу денег должна организация, которая не проверила, кому на самом деле дает деньги.

Прокуратура подала иск в суд с требованием признать кредитный договор недействительным. Представители банка, понимая, что решение будет не в его пользу, добровольно расторгли кредитный договор еще до судебного заседания. В итоге задолженность полностью аннулировали, бойца освободили от чужого долга.

Уголовное дело тем временем дошло до суда, и обеих сообщниц признали виновными в мошенничестве. Помимо отбывания наказания, им придется возмещать ущерб банку.