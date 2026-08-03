Красноярцев приглашают на бесплатную лекцию профессора Мигаса о древних мастерах

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5 августа жителей Красноярска приглашают на бесплатную творческую встречу с известным ученым, художником и скульптором. Профессор Александр Мигас, один из основателей красноярской школы художественной керамики, выступит с открытой лекцией для всех желающих прямо на площадке археологических раскопок «Усть-Базаиха-2».

Он расскажет, как менялся художественный вкус человека на протяжении веков, и как применялся орнамент в разные эпохи. Он раскроет технологии древних мастеров, которые они применяли для обработки глины. Также речь пойдет о разнообразных декоративных приемах: штампах, процарапках и рельефах.

Напомним, Мигас – всемирно известный художник-керамист, он является членом Союза художников России и заслуженным педагогом края. Кроме того, он входит в экспертный совет по сохранению культурных ценностей при Министерстве культуры России, а его работы хранятся в музеях и частных коллекциях не только в России, но и многих других стран.

Вход на лекцию свободный, она начнется в 16 часов. Мест немного, поэтому организаторы просят заранее записаться. Просветительский проект является некоммерческим, он реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.