Стартовала регистрация для голосования на выборах по месту нахождения

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3 августа в Красноярском крае стартовал прием заявлений о голосовании избирателей по месту нахождения. Такой механизм называется «Мобильный избиратель».

Единые дни голосования в 2026 году — 18, 19 и 20 сентября. Чтобы проголосовать за депутатов Госдумы и Заксобрания на избирательном участке, который не совпадает с участком по месту прописки, гражданин может подать заявление в территориальную избирательную комиссию, многофункциональный центр или через портал «Госуслуги». В последнем случае это можно сделать через вкладку «Выборы» на главной странице приложения или сайта.

Заявления принимаются с 3 августа по 14 сентября в территориальных избирательных комиссиях, подразделениях МФЦ и через Единый портал государственных услуг. С 9 по 14 сентября их можно будет подать в любой участковой избирательной комиссии.