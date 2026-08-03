В Красноярске годовалая девочка с температурой 39,3 ждала помощи врачей два часа

Фото: прокуратура Красноярского края

Прокуратура Красноярского края провела проверку в Красноярской межрайонной детской клинической больнице № 1 после того, как в СМИ появилась информация о проблемах при оказании помощи годовалой пациентке. 3 августа в надзорном ведомстве поделились подробностями этой истории.

Она произошла 29 июня. Девочку с температурой 39,3 родители привезли в приемный покой медучреждения на Московской. Однако осмотреть ребенка врачи смогли только спустя более двух часов. Для малышки с таким жаром длительное ожидание помощи могло стоить здоровья.

После того как медики поставили диагноз ОРВИ и решили госпитализировать девочку в инфекционный стационар на улице Тельмана, выяснилось, что транспортировку пациентки не организовали. Родителям пришлось везти дочку самим, без присмотра медиков, а это было дополнительным риском при ее состоянии.

Прокуратура внесла главному врачу представление с требованием наказать виновных сотрудников и не допускать подобного впредь.

К счастью, в случае с этим ребенком все обошлось. Малышку уже выписали, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Бездействие врачей по отношению к годовалому ребенку с высокой температурой получит правовую оценку.