В Красноярске 4 августа перекроют улицу ради съемок фильма

Схема: администрация Красноярска

4 августа в Красноярске на улице 60 лет Октября ограничат движение транспорта. Это нужно для безопасности во время съемок документального фильма, посвященного полувековому юбилею Свердловского района.

Проезжую часть перекроют с 11:00 до 15:00. Машинам не дадут проехать по отрезку от дома 54/1 до дома 84 по упомянутой улице.

Для предупреждения водителей об изменениях от Парашютной,6 до поворота на 60 лет Октября установят дорожный знак, запрещающий въезд.

Будет изменена схема движения сразу для нескольких автобусных маршрутов: №№ 5, 10, 18С, 19, 37, 78, 80 и 92. Предусмотрен объезд для общественного транспорта через бульвар Зеленый, Свердловскую улицу и соединительный проезд между ней и 60 лет Октября. На время ограничений автобусы перестанут останавливаться на двух остановках:«Афонтово» и «Хлебзавод». Вместо них пассажиров будут высаживать и забирать на остановке «Юбилейная – Свердловская улица».

Городские власти просят водителей и пассажиров заранее планировать свои маршруты с учетом ограничений.