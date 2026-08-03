Спасатели подняли из Енисея и Чулыма два тела и призвали жителей к осторожности

Фото: КГКУ «Спасатель»

3 августа специалисты Ачинского поисково-спасательного отделения искали тело пропавшего на реке Чулым в Боготольском округе 53-летнего мужчину. По словам очевидцев, он утонул днем ранее. Водолазы нашли тело погибшего, подняли его на берег и передали сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Еще один трагический случай произошел 2 августа на Енисее в районе поселка Южаково Енисейского округа. Спасатели выезжали на поиски 40-летнего мужчины, который во время отдыха скрылся под водой. Больше его никто не видел. Водолазы совершили один спуск под воду, обследовали 500 квадратных метров акватории вручную, а еще шесть тысяч квадратных метров изучили с помощью эхолота. В итоге удалось обнаружить тело утонувшего мужчины. Его также передали полицейским.

В краевом учреждении «Спасатель» напомнили, что в центральных и южных округах сейчас стоит жаркая погода, и многие тянутся на отдых к воде. Жителей настоятельно просят не купаться в состоянии алкогольного опьянения и внимательно следить за детьми во время отдыха у рек и озер.