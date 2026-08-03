Красноярцев призвали подождать со сбором яблок в Татышев-парке

Фото: Татышев-парк

Жителей и гостей Красноярска призвали подождать со сбором яблок в Татышев-парке. Администрация общественного пространства напомнила, что урожай в саду на острове начинает созревать ближе к концу августа.

Около аллеи работает пост охраны: сотрудники патрулируют территорию и напоминают посетителям о правилах сбора яблок. За повреждение лесных насаждений грозит штраф от трех тысяч до четырех тысяч рублей.

Горожан просят не ломать деревья и убирать за собой мусор.

Яблоневая аллея была высажена на острове в 2004 году по инициативе бывшего главы города Петра Пимашкова. Для сада выбирали сибирские, устойчивые к морозам сорта.