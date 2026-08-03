За выходные красноярские инспекторы ДПС поймали более 70 лихачей на мотоциклах

Фото: МВД по Красноярскому краю

В минувшие выходные инспекторы мотовзвода ДПС подвели итоги рейдов на дорогах Красноярского края. За два дня они пресекли больше семидесяти нарушений среди водителей мототранспорта и самокатчиков. Об этом сообщили 3 августа в МВД по Красноярскому краю.

На долю мотоциклистов среди остановленных лихачей пришлось более 60 административных правонарушений, еще более десяти случаев связаны с электросамокатами и другими СИМ.

Особое внимание полицейские уделили тем десяти водителям, которые сели за руль без прав. Если такое происходит впервые, то мотоциклиста оштрафуют на сумму до 15 тысяч рублей, за повторное нарушение придется раскошелиться до 100 тысяч рублей. В любом случае, байкера отстранят от управления, а его технику отправят на спецстоянку.

Кроме этого, один остановленный мотоциклист находился в состоянии опьянения. Напомним, за это грозит штраф 45 тысяч рублей и полтора года лишения водительских прав.

Самые частые нарушения, которые фиксировали в субботу и воскресенье, 1 и 2 августа: отсутствие защитных шлемов, превышение скорости и выезд на встречную полосу. Это многократно повышают риск аварий и тяжелых травм.

В Госавтоинспекции призвали всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения, обязательно использовать средства защиты и никогда не садиться за руль после употребления алкоголя.