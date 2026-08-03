Подрядчик исчез с авансом на ремонт сцены в драмтеатре Канска

Фото: прокуратура Красноярского края

Канский драматический театр должен был получить обновленную сцену в рамках национального проекта «Семья». Государственный контракт на два миллиона сто тысяч рублей заключили, аванс в размере 635 тысяч перечислили, однако подрядчик (московское ООО «Триумф») так и не приступил к работе. Сразу после того как деньги поступили на счет, связь с фирмой оборвалась. 3 августа в прокуратуре Красноярского края рассказали, что было предпринято.

Сначала представители прокуратуры провели проверку и выяснили любопытные детали. Оказалось, что у компании-подрядчика не было ни оборудования, ни сотрудников, чтобы выполнять ремонт. А директор – просто подставное лицо: женщина зарегистрировала фирму за пять тысяч рублей по объявлению в соцсетях и даже не знала, какие контракты от ее имени заключают.

В итоге ремонт так и не был сделан, а деньги так и остались у «Триумфа». Но, как выяснилось в ходе проверки, это не единственный случай. Та же организация получила 276 тысяч аванса за монтаж насосной станции в поселке Агинское и тоже исчезла. Еще одна компания из той же цепочки взяла 410 тысяч за издание книги в Гурьевске – результат оказался таким же. Общий ущерб от всех трех эпизодов превысил один миллион 300 тысяч рублей.

По материалам прокурорской проверки было заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Контракт с театром расторгли, а ООО «Триумф» внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Расследование продолжается и находится на особом контроле прокуратуры.