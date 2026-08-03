Житель Красноярского края «улучшил» винтовку и попал под уголовное дело

Фото: прокуратура Красноярского края

В Норильске 40-летний мужчина «улучшил» пневматическую винтовку Hatsan до боевой мощности и попал под уголовное дело. По версии прокуратуры Красноярского края, в этом ему помогло видео в интернете.

Горожанин заказал через маркетплейс специальные пружины, установил их — и его винтовка выдала уже 59,75 Дж (вместо разрешенной нормы в 7,5 Дж). Мужчина хранил переделанное оружие в своем автомобиле, где его и нашли полицейские.

«Не знал, что нельзя самостоятельно переделывать конструкцию», – рассказал житель севера региона на следствии.

Однако незнание закона не освобождает от ответственности. Теперь мужчину обвиняют в незаконном изготовлении пневматического оружия. Дело рассмотрит Норильский городской суд.

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