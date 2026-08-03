Лесной пожарный из Красноярского края запечатлел похожую на лист бабочку

Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

Бригадир Новоселовской лесопожарной станции Вадим Глаголев запечатлел бабочку-коконопряда, которую мало кому удается увидеть. Редкими кадрами поделились 3 августа в Лесопожарном центре Красноярского края.

Пожарный сначала не придал значения тому, что к стеклу прицепился высохший лист. Присмотревшись, мужчина заметил лапки и усики. Как пояснили специалисты, никакого обмана зрения не было: так маскируется бабочка под названием коконопряд дуболистный. Сложив крылья, она становится неотличима от засохшего дубового листа: на них даже есть рисунок, напоминающий жилки листовой пластинки.

Заметить это насекомое на дереве крайне трудно, хотя коконопряд не относится к мелким: размах крыльев у самок доходит до девяти сантиметров. Самцы мельче. Гусеница этого вида тоже крупная, до десяти сантиметров, и тоже искусно прячется: ее брюшко уплощено, что позволяет сливаться с ветками. Перед тем как превратиться в куколку, они плетут крупный паутинный кокон веретеновидной формы, прикрепляют его к веткам и маскируют листьями.

А вот взрослые бабочки совсем не питаются: они существуют за счет запасов, накопленных в гусеничной стадии. Живут они всего около недели, успевая при этом опылять растения.