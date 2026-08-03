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НовостиОбщество3 августа 2026 6:22

Более 30 нетрезвых водителей задержали в Красноярске за минувшие выходные

Более 30 нетрезвых водителей задержали красноярские инспекторы ДПС за минувшие выходные
Вячеслав КУИМОВ
Фото: Госавтоинспекция Красноярского края

Фото: Госавтоинспекция Красноярского края

За минувшие выходные – 1 и 2 августа – дорожные полицейские задержали в Красноярске более 30 нетрезвых водителей. В краевой Госавтоинспекции добавили, что такое нарушение является одной из главных причин ДТП с тяжелыми последствиями.

В ведомстве напоминают: за вождение в нетрезвом виде грозит штраф до 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. За повторный проступок рецидивиста ожидает уже уголовная ответственность.

На телефон «Синей линии» поступило девять звонков. Сообщить о подозрительном поведении водителей можно по номеру — 263-10-19.

Кроме того, еще 20 автомобилистов выехали на встречную полосу там, где это делать нельзя. 35 человек поймали за ездой без водительских прав.