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НовостиЗдоровье3 августа 2026 6:03

В Красноярске без прописки и полиса ОМС можно бесплатно сделать флюорографию

В августе на улице Весны, 11 будет работать мобильный флюорограф Красноярского краевого противотуберкулезного диспансера № 1
Вячеслав КУИМОВ

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В августе на улице Весны, 11 (около поликлиники) будет работать мобильный флюорограф Красноярского краевого противотуберкулезного диспансера № 1. Сделать снимок легких может абсолютно любой желающий — не нужно ни городской прописки, ни полиса ОМС, ни предварительной записи.

В региональном Министерстве здравоохранения опубликовали график работы мобильного кабинета: 7-14, 17-21, 25, 27, 28 и 31 августа. Прием пациентов: с 09:00 до 14:00.

Заметить сам кабинет несложно — это специально оборудованный автомобиль с обозначением на бортах.

Профилактические медицинские осмотры позволяют обнаружить на ранних стадиях уже имеющиеся заболевания и выявить факторы риска их развития. Флюорография помогает вовремя выявить туберкулез, заболевания легких и другое.