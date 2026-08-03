В аэропорту Красноярска у пассажиров изъяли 35 килограммов продуктов

Фото: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

В июле 2026 года в аэропорту Красноярска у пассажиров изъяли и уничтожили 35 килограммов запрещенной еды. Такой цифрой поделилась пресс-служба краевого Россельхознадзора.

В ходе проверок из ручной клади и багажа пассажиров международных рейсов изъяли молочную, рыбную и мясную продукцию, а также мед. Товар ввезли с нарушением ветеринарно-санитарных требований из Таджикистана и Узбекистана.

В итоге сомнительный груз сожгли. Во второй месяц лета специалисты ведомства привлекли к административной ответственности 36 человек.

Кроме того, в воздушной гавани провели ветеринарный контроль 17 домашних животных: собак и кошек. Питомцы отправились со своими владельцами в Индию, Таиланд, Испанию, Азербайджан, Сербию, Италию, Вьетнам, Монголию, Грузию, Китай и Абхазию.

Всего Россельхознадзор проконтролировал 259 международных рейсов.