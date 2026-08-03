Фото: стоп-кадр видео МВД по Красноярскому краю

В Красноярске раскрыли кражу дорогого гаджета, к которой оказались причастны родственники-«гастролеры» из соседнего региона. Подробностями этой истории поделились 3 августа в МВД по Красноярскому краю.

В октябре 2025 года в полицию Красноярска пришел представитель магазина цифровой техники и заявил о пропавшем гаджете. Во время инвентаризации работники не досчитались одного смартфона, который стоил почти 284 тысячи рублей. Однако хищение не прошло бесследно. При просмотре записей камер в торговом зале выяснилось, что момент кражи попал на видео: двое молодых людей подошли к витрине с телефонами и, убедившись, что за ними никто не наблюдает, просто забрали мобильник.

Оперативники уголовного розыска быстро вышли на след подозреваемых и задержали их. Причастными к краже оказались двоюродные братья из Иркутска, одному из которых 20 лет, а второму – 21 год. Старший из них уже был судим за имущественные преступления.

Задержанные признались, что направлялись в Москву, собирались устроиться там на работу, но по дороге им сообщили, что вакансий нет. Они решили задержаться в Красноярске. Похищенным телефоном он не пользовались, а выставили его на сайте объявлений и продали за 140 тысяч рублей.

На братьев завели уголовное дело о крупной краже. Им грозит до шести лет лишения свободы. Фигуранты дожидаются суда в Красноярске под стражей, чтобы не скрылись.