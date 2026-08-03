Житель Норильска высудил более 200 тысяч рублей за обман при покупке телефона

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Житель Норильска решил купить смартфон через интернет-магазин ООО «Гамма». Общая цена с доставкой составила около 110 тысяч рублей. Мужчина перевел деньги по реквизитам, которые ему прислали. Однако уже на следующий день он передумал и попросил заменить модель на такую же, но с другим типом сим-карт. По словам покупателя, он связался с продавцом и договорился о доплате: речь шла о почти девяти тысячах рублей. Он перевел эту сумму на счет, который получил от менеджера. И тут начались проблемы. 3 августа в Роспотребнадзоре рассказали, с чем можно столкнуться, и как действовать.

В конкретном случае сотрудница магазина сообщила покупателю, что счет, куда ушли деньги, заблокирован, и поставщик их не получил. Затем пришло новое уведомление: заказ отменяется, а средства вернут в течение пяти рабочих дней. Когда покупатель предупредил, что подал жалобу в Роспотребнадзор, менеджер ответил отказом от возврата и пригрозил внести клиента в «черный список». Тогда мужчина обратился в свой банк, где подтвердили: вся сумма полностью поступила на счет поставщика. Более того, никаких ограничений по счетам у ООО «Гамма» на тот момент не было. В итоге товар покупатель так и не получил, а деньги ему не вернули.

После этого обманутый мужчина обратился в Роспотребнадзор, чтобы отстоять свои права. Специалисты ведомства бесплатно проконсультировали его, подготовили иск и представляли интересы пострадавшего в суде. Судья встал на сторону покупателя.

В итоге с ответчика взыскали почти 202 тысячи рублей: из них 108 тысяч 40 рублей – основной долг по договору, 13 тысяч 407 рублей – неустойка, десять тысяч рублей – компенсация морального вреда и еще почти 70 тысяч рублей – штраф. Кроме того, третье лицо, на карту которого ушла доплата, обязали вернуть восемь тысяч 550 рублей, перечисленных за изменение заказа.