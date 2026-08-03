В СИЗО-6 Сосновоборска устроили гендер-пати

В СИЗО-6 под Красноярском провели гендер-пати. Фото: ГУФСИН по краю

В СИЗО-6 Сосновоборска провели гендер-пати. В пресс-службе ГУФСИН по краю рассказали, что у сотрудника СИЗО-6 Алексея Пимонова и сотрудницы ИК-6 Екатерины Пимоновой будет третий ребенок. Радостное событие они решили разделить с коллегами.

История пары началась в 2014 году в поселке Старцево, где раньше находился изолятор. Екатерина проходила службу в отделе специального учета, а Алексей - в должности младшего инспектора дежурной службы. Рабочие отношения переросли в искренние чувства и в 2017 году пара поженилась. У супругов есть сын и дочь, вскоре они станут многодетной семьей.

Коллеги из двух учреждений подготовили для родителей конкурсы. Участники собирали сумку в роддом, отвечали на шуточные вопросы о будущих маме и папе и угадывали пол ребенка.

Одним из самых ярких моментов праздника стал футбольный матч между женской командой ИК-6 и мужской командой СИЗО-6. В финале Алексей ударил по мячу в ворота, где стояла Екатерина. Из мяча вылетела синяя краска. Это значит, что у них будет мальчик.