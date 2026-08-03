На правобережье Красноярска горел подъезд жилого дома. Фото: МЧС по краю

За прошедшие сутки в крае ликвидировали 13 пожаров. Было спасено спасено 15 человек. Об этом рассказали в региональном МЧС. В Красноярске в подъезде дома на улице Ключевская сгорела входная дверь и мусор. До приезда пожарных эвакуировались 30 человек, звеньями газодымозащитной службы по лестничным маршам спасли 15 жильцов, никто не пострадал. Пожар локализовали восемь единиц техники и 30 сотрудников МЧС. Причина ЧП – неосторожное обращение с огнем неизвестных.

Еще один пожар произошел в Красноярске по улице Скальная. Сгорел жилой дом и автомобиль на площади 375 квадратов. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки.

Всего за неделю было потушено 52 пожара, спасены 15 человек и двое травмированы.