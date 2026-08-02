В Канском округе на федеральной трассе столкнулись грузовик и легковушка

Фото: КГКУ "Спасатель"

Накануне, 1 августа, в Канском округе на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля. По информации спасателей Красноярского края, погибших и травмированных нет, однако столкновение привело к разливу горюче-смазочных материалов на проезжую часть.

На место ДТП выехали специалисты Канского поисково-спасательного отряда. Они убрали топливо с помощью биоразлагаемого сорбента. Всего сотрудники учреждения обработали 112 квадратных метров загрязненной поверхности.

Опасности для окружающей среды нет.