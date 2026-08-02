Красноярцы почтили память героев-десантников

Фото: Александр Черных

В Красноярске прошли памятные мероприятия, посвященные Дню Воздушно-десантных войск: утром 2 августа военнослужащие, ветераны боевых действий, участники СВО, представители органов власти и правоохранительных ведомств возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам на Поклонной горе. Собравшиеся почтили память погибших героев минутой молчания.

В краевом правительстве уточнили, что всего к мероприятию присоединились более 700 человек. Многие бойцы пришли с семьями.

Напомним, Воздушно-десантные войска были созданы 96 лет назад, в 1930 году. Сегодня они остаются элитой российской армии, подтверждая это в ходе выполнения боевых задач.

Тем временем детские хирурги Пятигорска, как пишет «АиФ-Северный Кавказ», извлекли из желудка девочки 17 магнитных бусин.