В Красноярске 3 августа ожидается жара до +35 градусов

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Завтра, 3 августа, в центральных округах Красноярского края ожидается жара до +35 градусов. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.

Кроме того, на юге Таймыра в понедельник ожидается сильный северный ветер с порывами до 17 метров в секунду. В регионе местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

Жара не африканская, но нам, сибирякам, и такой хватает. Как же пережить такую погоду в городе? Мы собрали пять рабочих способов – от обычных красноярцев. Простые и доступные лайфхаки — в материале «Комсомольской правды – Красноярск».