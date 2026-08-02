Жителю Красноярского края грозит до пяти лет колонии за кражу жеребца

Фото: МВД

В Красноярском крае полицейские раскрыли кражу жеребца и вернули его владельцу. Как рассказали в региональном МВД, в начале июля в дежурную часть обратился житель села Светлолобово с заявлением о пропаже животного — мужчина держал коня на привязи возле своей усадьбы.

По его словам, неизвестные похитили принадлежащего ему жеребца красно-пестрой масти по кличке Кавказ. Стоимость животного — 220 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов нашли подозреваемого — им оказался ранее судимый 34-летний житель соседнего Ужурского округа. Сельчанин отнекиваться не стал и показал, где держал похищенное животное. Жеребца уже вернули владельцу.

Следователи завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Тем временем около Челябинска, как пишут «Хорошие новости Челябинской области», появилась «Красная машина» — академия хоккея с таким названием открылась на базе ледовой арены «Айсберг» в поселке Садовый.