Красноярские спасатели по телефону вывели женщину из леса

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Накануне, 1 августа, в лесу в районе Торгашино заблудилась 62-летняя женщина. Выбраться из тайги ей помогли спасатели Красноярского края.

Когда туристка поняла, что заблудилась, сразу же позвонила по номеру 112. Диспетчер службы соединил ее с сотрудниками Красноярского поисково-спасательного отряда. Специалисты начали выяснять детали: где находится женщина, что видит вокруг и какие объекты есть поблизости. В итоге они смогли дистанционно вывести туристку к своему автомобилю.

В учреждении напоминают: собираясь в лес, обязательно сообщите близким свой маршрут и время возвращения. Не забудьте взять с собой запас воды и полностью заряженный телефон.

Тем временем многодетные семьи Алтайского края, как пишет «Бийский рабочий», могут рассчитывать на компенсацию части расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.