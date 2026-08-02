Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Накануне, 1 августа, в Красноярском крае произошла очередная трагедия на воде: в Ирбейско-Саянском округе во время купания утонула женщина. Как пишет Newslab.ru со ссылкой на региональное МЧС, все случилось на реке Анжа в районе села Агинское.

Тело погибшей извлекли из воды. Сейчас выясняют все обстоятельства случившегося.

Спасатели призывают жителей края быть осторожными у воды: не заходить в воду в нетрезвом состоянии, не заплывать далеко и не оставлять детей без присмотра. Большинство трагедий можно было бы избежать, соблюдая эти простые правила безопасности.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае за сутки потушили 11 пожаров, травмы получил один человек.