Фото: МЧС

В Красноярском крае за сутки потушили 11 пожаров, травмы получил один человек. Об этом сегодня, 2 августа, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Так, накануне ночью в селе Высотино на улице Молодежная вспыхнул частный дом. Огонь уничтожил веранду и кровлю здания на площади 60 «квадратов». Травмы получил мужчина. На месте работали три единицы спецтехники и восемь человек. Причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

На оказание помощи при ДТП специалисты ведомства выезжали шесть раз. На акваториях края спасатели зарегистрировали одно происшествие: в Ирбейско-Саянском муниципальном округе на реке Анжа погибла женщина.