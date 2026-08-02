Красноярский ФК «Енисей» сыграл вничью на выезде с костромским «Спартаком»

Фото: ФК «Енисей» в социальных сетях

Накануне, 1 августа, красноярский футбольный клуб «Енисей» на выезде сыграл вничью с костромским «Спартаком» в четвертом туре Первой лиги. Встреча прошла в подмосковных Химках и завершилась со счетом 2:2.

В составе нашей команды мячи забили Александр Масловский и Марат Тлехугов. У хозяев дублем отметился Амур Калмыков.

Таким образом, сибиряки набрали семь очков и занимают пятое место в турнирной таблице.

Следующий матч подопечные Сергея Ташуева проведут 8 августа. Наша команда примет ивановский «Текстильщик».