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НовостиСпорт2 августа 2026 0:28

Красноярский ФК «Енисей» сыграл вничью на выезде с костромским «Спартаком»

У хозяев два гола забил Амур Калмыков
Вячеслав КУИМОВ
Фото: ФК «Енисей» в социальных сетях

Фото: ФК «Енисей» в социальных сетях

Накануне, 1 августа, красноярский футбольный клуб «Енисей» на выезде сыграл вничью с костромским «Спартаком» в четвертом туре Первой лиги. Встреча прошла в подмосковных Химках и завершилась со счетом 2:2.

В составе нашей команды мячи забили Александр Масловский и Марат Тлехугов. У хозяев дублем отметился Амур Калмыков.

Таким образом, сибиряки набрали семь очков и занимают пятое место в турнирной таблице.

Следующий матч подопечные Сергея Ташуева проведут 8 августа. Наша команда примет ивановский «Текстильщик».