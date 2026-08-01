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1 августа сель перекрыл участок федеральной трассы Р-257 «Енисей», которая соединяет Абакан и Кызыл. Инцидент произошел на территории Красноярского края.

Селевый поток сошел на асфальт на 586-587 километрах автодороги во время ливня. Масса из грязи, камней и стволов деревьев заблокировала движение транспорта в обе стороны.

По данным Упрдора «Енисей», представители дорожных служб оперативно выехали на место и к вечеру полностью расчистили дорогу от селевых отложений. Сейчас проезд восстановлен, но специалисты продолжают следить за обстановкой. Центр управления в кризисных ситуациях тувинского главка МЧС ведет постоянный мониторинг как состояния полотна, так и погоды на этом участке. Осадки не прекращаются, поэтому новые сходы селя исключать нельзя.

Водителей, которые планируют поездки по этой трассе, призывают снижать скорость в дождливую погоду и быть предельно внимательными, особенно на горных участках, где грязевой поток может появиться внезапно. Спасатели напоминают, что лучше переждать сильный ливень на обочине или на ближайшей парковке, чем рисковать, пытаясь проскочить опасный отрезок.