Мотоциклист опрокинулся на трассе «Сибирь» в Красноярском крае, пассажир погиб

1 августа в Козульском районе случилась смертельная авария с участием мотоцикла. На 719 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» 41-летний водитель Honda ехал со стороны Красноярска в направлении Ачинска. По предварительным данным, он не справился с управлением. В итоге мотоцикл перевернулся и «впечатался» в барьерное ограждение.

Удар был такой силы, что пассажир, мужчина 43 лет, погиб еще до приезда скорой помощи. Водителя с тяжёлыми травмами госпитализировали. Сейчас врачи борются за его жизнь.

На месте аварии работают полицейские, они выясняют причины случившегося.

В Госавтоинспекции напомнили водителям о необходимости строго соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными за рулем. Особенно это касается мотоциклистов: любое резкое движение или превышение скорости на мокрой или неровной дороге может привести к трагедии.