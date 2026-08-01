В Курагинском округе подростки на питбайке врезались в «Ниву» и улетели в кювет

Фото: Госавтоинспекция

В Курагинском округе сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах дорожной аварии, в которой пострадали двое пятнадцатилетних подростков. Подробностями поделились в Госавтоинспекции 1 августа.

Вечером 31 июля в поселке Курагино школьник сел за руль питбайка «Эндуро», хотя прав у него не было. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2121», за рулем которого был 45-летний мужчина. После удара мотоцикл съехал в кювет и перевернулся.

В результате оба подростка (и водитель, и его пассажир) получили разные травмы. Им потребовалась медицинская помощь. Парни были в мотошлемах, но без защитных костюмов, что, возможно, усугубило последствия.

Полицейские выяснили, что отец разрешил сыну взять технику, зная, что у того нет прав. На юного водителя составили протокол и отправили материалы на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.

А вот родителю грозит сразу несколько наказаний. За то, что он передал управление мотоциклом человеку без прав, за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка ему грозит административная ответственность. Кроме этого, возможно заведение уголовного дела о вовлечении несовершеннолетнего в опасные для его жизни деяния. Эта статья предусматривает до трех лет лишения свободы.

Госавтоинспекторы напомнили всем родителям, что нельзя допускать подростков к управлению любым транспортом, даже если это кажется безобидной забавой. Ключи и технику нужно хранить в недоступном для детей месте.