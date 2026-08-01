Диетолог Юшков рассказал красноярцам, в каких количествах безопасно есть арбузы

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31 июля врач-диетолог Красноярской краевой клинической больницы Илья Юшков ответил на самые частые вопросы о бахчевых, которые сейчас в изобилии на прилавках.

Эксперт пояснил, что для здорового взрослого человека разовая порция арбуза составляет от 350 до 500 граммов мякоти, а за день можно съесть до килограмма. С дыней скромнее: за один раз не больше 300 граммов, за сутки – до шестисот. Если съесть больше, то можно заработать вздутие, диарею или метеоризм.

По поводу времени приема специалист заметил, что строгого запрета есть арбуз на десерт нет, однако после плотного обеда большой объем сладкой мякоти может задержаться в желудке и вызвать тяжесть. Маленький кусочек в 50-100 граммов вреда не принесет, а если после основной еды чувствуется дискомфорт, лучше выделить бахчевые в отдельный перекус. На ночь диетолог советует есть арбуз не позже чем за два часа до сна, причем только небольшими порциями. В противном случае мочегонный эффект не даст спокойно уснуть.

Есть категории людей, которым арбуз и дыня противопоказаны. Это те, кто страдает синдромом раздражённого кишечника, потому что эти продукты входят в так называемый FODMAP-список и часто провоцируют вздутие, боль, понос или запор. Также нельзя их есть при сахарном диабете с плохим контролем, при хронической почечной недостаточности из-за большого содержания калия и при обострении панкреатита, гастрита или язвы. Что касается детей, то бахчевые в виде пюре или мягких мелких кусочков без косточек можно давать уже с восьми-десяти месяцев, но полноценно и осознанно – лучше с полутора-двух лет.

Тем временем во Владикавказе, как пишет «АиФ-Северный Кавказ», местный житель украл из ларька арбузы на семь тысяч рублей и раздал знакомым.