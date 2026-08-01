В Красноярске на два дня ограничат проезд и парковку на нескольких улицах

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В Красноярске 2 и 3 августа введут временные ограничения для автомобилистов. На нескольких городских улицах запретят парковаться, а кое-где и вовсе перекроют проезд. Об этом сообщает zapad24.ru.

Стало известно, что это вынужденная мера: так безопаснее проводить плановую уборку дорог и парковочных карманов.

Под запрет на остановку и стоянку попадут три участка. Первый – на Дубровинского, от дома № 1 до пересечения с Карла Маркса. Второй – по нечетной стороне Партизана Железняка, на отрезке от Аэровокзальной до Октябрьской. Третий – на Пограничников, между Ястынской и Кразовской. Кроме того, отдельно уточняется, что на парковку у нечетной стороны Партизана Железняка тоже будет въезд запрещен.

Ограничения начнут действовать 2 августа с 16:00 и продлятся до 23:50 того же дня. Затем запрет возобновится 3 августа с 00:00 и будет работать до 23:00.

Власти просят водителей заранее планировать маршруты и искать другие места для парковки, чтобы не создавать помехи уборочной технике и не получать штрафы.