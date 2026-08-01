Фото: стоп-кадр видео Госавтоинспекции

В феврале 2026 года в Минусинске сотрудники дорожной полиции остановили автомобиль Lada Samara. За рулем сидел 34-летний местный житель. Проверка показала, что мужчина был пьян, и это оказалось не в первый раз: он уже трижды получал административные наказания за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения и к тому же был лишен водительского удостоверения. 1 августа в МВД по Красноярскому краю рассказали, как злостного нарушителя наказали в четвертый раз.

Было заведено уголовное дело. Суд признал водителя виновным в неоднократной пьяной езде без прав. В итоге мужчину оштрафовали на сто тысяч рублей. Эту сумму ему разрешили выплачивать в рассрочку. Кроме того, его на десять месяцев лишили права заниматься любой деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Но самым серьезным последствием стало то, что суд конфисковал Lada Samara в пользу государства, как это предусмотрено законом за подобные нарушения. Пока приговор не вступил в законную силу, и у осужденного есть время на его обжалование.