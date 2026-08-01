В Канске при лобовом столкновении машин в салонах зажало двух человек

Фото: КГКУ «Спасатель»

31 июля в Канске произошло серьёзное дорожное происшествие: лоб в лоб столкнулись две легковушки: Hyundai и «Ока».

На место сразу выехали оперативные службы. Прибывшие спасатели Канского поисково-спасательного отряда увидели, что люди зажаты в искореженных кузовах машин. Спасателям пришлось применять специальный инструмент, чтобы извлечь пострадавших. В итоге из обеих машин достали мужчину и женщину. Известно, что водитель «Оки», 42-летний мужчина, получил множественные травмы. Его и пассажирку другого авто передали бригаде скорой помощи.

Причины аварии выясняются. Спасатели в очередной раз обратились к водителям с просьбой быть внимательнее на дорогах. Они напомнили, что нельзя превышать скорость, нужно соблюдать безопасную дистанцию, избегать опасных перестроений и обгонов, а также всегда учитывать погоду и состояние асфальта. Особенно это важно в дождливую погоду, когда сцепление с дорогой ухудшается, а тормозной путь становится длиннее.