Бастрыкин вступился за жильцов нерасселенного аварийного дома в Красноярске

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Вечером 31 июля стало известно, что в центральный аппарат Следственного комитета России поступила жалоба от жильцов четырехквартирного дома на улице Цимлянской в Красноярске. Это деревянное здание построили еще в 1950 году. Почти за восемь десятилетий оно пришло в полную негодность: несущие стены разрушаются, крыша течет и местами обваливается. Есть реальная опасность, что здание просто рухнет.

Еще в 2019 году дом официально признали аварийным. Местные власти установили срок расселения на 2035 год, достоит ли дом до этой даты – неизвестно. А все попытки владельцев квартир добиться разумного срока через разные инстанции ни к чему не привели.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже обращал внимание на эту ситуацию раньше и держал ее на контроле. В СК по Красноярскому краю и Хакасии несколько раз заводили уголовные дела по этому факту, но надзорные органы каждый раз отменяли эти решения. Теперь следователи завели уголовное дело снова, чтобы защитить права граждан уголовно-правовыми методами.

Глава ведомства поручил коллегам из Красноярского края доложить, какие именно следственные действия уже провели, что удалось выяснить по делу и как вообще продвигается работа по предоставлению людям нормального жилья. Бастрыкин взял исполнение этого поручения на личный контроль.