За полгода жители Красноярского края отдали аферистам почти 1,5 миллиарда рублей

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1 августа в прокуратуре Красноярского края представили традиционную сводку о борьбе с дистанционным мошенничеством за неделю.

Только за семь последних дней аферисты обобрали 115 жителей края: у них украли более 58 миллионов рублей. В двух случаях люди поверили фальшивым инвестиционным платформам. 25 человек попали под влияние лжесотрудников спецслужб и банков, которые убеждали их «спасать» деньги на «безопасных счетах». 38 жителей перешли по фишинговым ссылкам, когда хотели купить товары или услуги в интернете. 11 пользователей одолжили средства мошенникам, приняв их за друзей и знакомых в соцсетях и мессенджерах. Еще 39 случаев – это обман под другими предлогами, когда люди добровольно отдавали деньги неизвестным под влиянием эмоций. По каждому эпизоду заведены уголовные дела, они сейчас расследуются.

С начала 2026 года жертвами виртуальных преступников стали 3357 человек из региона. Нанесенный им ущерб уже перевалил за один миллиард 460 миллионов рублей. При этом раскрыть удалось 703 таких преступления, а в суд передано 426 уголовных дел о хищениях через сеть.

Прокуроры также активно помогают пострадавшим вернуть потерянные деньги через суд. С начала года они направили 276 исков, причем 257 из них – о взыскании неосновательного обогащения на общую сумму 73 миллиона рублей с так называемых дропперов: то есть тех, кто обналичивал похищенные деньги. Еще 19 исков на почти четыре миллиона рублей касались признания кредитных договоров недействительными. С учетом заявок, поданных еще в прошлом году, суды уже удовлетворили 163 иска на 59 миллионов 200 тысяч рублей.

Жителям советуют запомнить несколько простых правил, чтобы не стать жертвами мошенников. Никогда не сообщайте по телефону данные банковской карты, пароли и коды из смс. Настоящие сотрудники банка или госорганов их не запрашивают. Если звонящий просит перевести деньги на «безопасный счёт» – это мошенники, сразу кладите трубку. Не переходите по ссылкам от незнакомцев в мессенджерах и не устанавливайте приложения, которые вам навязывают по телефону. Возьмите за правило прерывать любой подозрительный разговор и самостоятельно перезванивать в банк или ведомство по официальному номеру, указанному на сайте или на обратной стороне карты. И помните, что эмоции и создание видимост срочности – главные инструменты аферистов, поэтому при получении тревожных новостей по телефону не спешите делать все, что вам скажут сообщившие их люди. Прервите общение, возьмите паузу, уточните сведения в других источниках, посоветуйтесь с родными и только потом принимайте решение.