В Норильске тушили загоревшийся в тундре торф

Фото: МЧС по Красноярскому краю

За минувшие сутки в Красноярском крае пожарные справились с пятью возгораниями. К счастью, ни в одном из случаев люди не пострадали.

Один из самых заметных инцидентов случился накануне в Норильске на объездной дороге: там загорелся торф в тундре. Огонь охватил участок площадью 150 квадратных метров. На тушение выехали четыре сотрудника МЧС на одной машине, они быстро справились с пламенем. Причиной произошедшего, по предварительным данным, стало чье-то неосторожное обращение с огнем. Возможно, неизвестные бросили непотушенный окурок или развели костер.

Второй крупный пожар произошел в деревне Лукино. Там загорелась квартира в жилом доме из бруса. Площадь была небольшой: всего четыре квадратных метра. Огонь не успел распространиться. С ним боролись восемь сотрудников МЧС с помощью двух единиц спецтехники. Предварительная версия случившегося: короткое замыкание электропроводки.

Специалисты предупреждают, что причины пожаров в регионе повторяются из раза в раз. Как, например, возгорания из-за неисправной электропроводки в домах. Спасатели в очередной раз напомнили жителям, что за состоянием проводки надо следить постоянно, а менять или ремонтировать ее стоит только с помощью профессионалов. Опасно для жизни включать в сеть электроприборы с неисправностями. А перед уходом из дома лучше выключать бытовую технику из розеток: это простая привычка помогает предотвратить беду.