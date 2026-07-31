С начала года работу нашли 16 тысяч жителей Красноярского края

Помощь в поисках работы оказала служба занятости. Фото: агентство труда и занятости края

С начала 2026 года благодаря содействию службы занятости работу нашли 16 тысяч жителей Красноярского края. Из них на условиях постоянного трудоустройства – 14 тысяч. Такие данные приводит р6егиональное агентство труда и занятости.

Наибольший спрос кадров в таких отраслях, как обрабатывающие производства, образование, сельское и лесное хозяйство, здравоохранение, логистика, строительство и добыча полезных ископаемых. Рабочие специальности востребованы у 55% работодателей, квалифицированные специалисты — у 45%.

Отличные результаты показала и Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Благодаря этому масштабному событию трудоустроились более двух тысяч человек.

По итогам начала года Красноярский край возглавил рейтинг регионов СФО по числу трудоустроенных при содействии службы занятости, а также лидирует по количеству жителей, прошедших профессиональное обучение. В настоящее время в банке вакансий службы занятости доступно более 33 тысяч предложений о постоянной работе.