Прокуратура помогла работникам получить 1,9 миллиона рублей. Фото: прокуратура

В Красноярском крае 52 водителям-коммунальщикам 2 месяца не платили зарплату. Подробности рассказали в прокуратуре. Речь идет о ООО «Феникс», который обслуживает Канско-Абанскую технологическую зону.

В марте водителям деньги не перечислили на счета, затем в апреле. Однако твердые коммунальные отходы водители продолжали вывозить, как положено. Не получили расчеты и те, кто решил уволиться. Долг накопился в размере 1,9 миллионов рублей.

По сигналу прокуратура провела проверку, факты подтвердились. Руководителю организации объявили предостережение, внесли представление, директора привлекли к административной ответственности за нарушение сроков выплаты заработной платы.

По итогу этой работы долги перед работниками были погашены.