Власти Ачинска ответили на слухи о закрытии детского сада №8

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Власти Ачинска опровергли слухи о закрытии филиала детского сада №8 в микрорайоне Авиатор. За достоверной информацией горожане обратились к журналистам издания «ОСА».

«Садик в этом здании очень много лет. Здание крепкое, в группах чистенько всегда, воспитатели доброжелательны. Помешал или здание кому понадобилось?» – спросили подписчики.

Наши коллеги обратились к руководителю управления образования Марии Киселевой. По ее словам, администрация округа не проводит каких-либо работ по закрытию детсадов или школ (за исключением Березовской школы, которая небезопасна).

Филиал детского сада №8 по плану стоит на капитальный ремонт в 2027 году. Сейчас ачинские власти ждут подтверждение от Министерства образования Красноярского края о выделении денег.