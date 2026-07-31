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НовостиОбщество31 июля 2026 8:23

В Красноярск от производителя прибыли 20 новых экологичных автобусов

Техника своим ходом дошла из Подмосковья в Красноярск
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Техника своим ходом дошла из Подмосковья в Красноярск. Фото: минтранспорта края

Техника своим ходом дошла из Подмосковья в Красноярск. Фото: минтранспорта края

В Красноярск прибыли 20 новых экологичных автобусов на сжиженном природном газе. На минувшей неделе они выехали из проходной завода-изготовителя, который находится в Подмосковье. И вот уже на месте.

Новые ЛиАЗы пополнят автопарк муниципального АТП №5 и заменят дизельные автобусы. Осталось пройти регистрацию и оформление для выхода на линию.

Как рассказали в региональном министерстве транспорта, всего в 2026 году Красноярск поступят 155 единиц такой техники. 55 автобусов вышли на маршруты в июне. Они перевозят пассажиров через Солнечный, Мясокомбинат и Покровку.

Ещё 80 машин ожидают до конца лета.

Сейчас на муниципальных маршрутах Красноярска ежедневно работает 205 газомоторных автобусов. Их приобрели в рамках подготовки к 400-летию города и национального проекта «Инфраструктура для жизни».